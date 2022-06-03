Финальным аккордом войны станет трибунал для Путина, - Украина в Совбезе ООН

Он напомнил, что Украина поддержала идею создания специального криминального трибунала для наказания за военные преступления.

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира", - сказал дипломат.

Дворник рассказал, что только в Киевской области после отступления российской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения в Мариуполе, по его словам, можно будет подсчитать только после деоккупации города, "однако ясно, что убиты десятки тысяч".

По словам дипломата, ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.

Напомним, в марте секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что российских военных преступников ждет трибунал. Он также говорил, что за ними придут, как "за Бен Ладеном или Адольфом Эйхманом".

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