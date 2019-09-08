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В финале US Open победила 19-летняя канадка

Новости » Спорт    08.09.2019 - 11:00
В финале US Open победила 19-летняя канадка
Фото: Бьянка Андрееску (wtatennis.com)

Бьянка Андрееску обыграла легенду тенниса Серену Уильямс

В финале Открытого чемпионата США по теннису 19-летняя канадка Бьянка Андрееску со счетом 6:3, 7:5 победила экс-первую ракетку мира Серену Уильямс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андрееску играла в основном турнире US Open впервые. В прошлом году она появилась в квалификации, однако проиграла в первом же матче.

Андрееску стала первой канадкой, которая выиграла титул Большого шлема в одиночном разряде

После турнира Андрееску поднимется на пятое место в рейтинге WTA.

Как сообщало РБК-Украина, ранее экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).

Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Больших шлемов" (Grand Slam). Ранее среди украинцев максимально близким к подобному результату был Андрей Медведев. Он выходил в четвертьфиналы на 3 из 4 мэйджоров (все, кроме Уимблдона).

Свитолина уступила Уильямс в своем дебютном полуфинале US Open Свитолина и Уильямс сыграют первым запуском на главном стадионе US Open
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