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Фінал Ліги Чемпіонів обернувся заворушеннями: побоїще фанів у Мюнхені та хаос у Парижі

Неділя 01 червня 2025 00:49
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Фінал Ліги Чемпіонів обернувся заворушеннями: побоїще фанів у Мюнхені та хаос у Парижі Ілюстративне фото: під час Ліги Чемпіонів фанати влаштували побоїще у Парижі та Мюнхені (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні у Мюнхені відбувся фінал Ліги Чемпіонів, перемогу у якому над міланським "Інтером" здобув "Парі Сен-Жермен". Фанати обох футбольних клубів влаштували масові заворушення у Мюнхені та Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Futbolero Ecuador та BFM TV.

Мюнхен

У Мюнхені, на платформі станції метро відбулася сутичка між уболівальниками "ПСЖ" та "Інтера". Зазначається, що у конфлікт втрутилися півдюжини поліцейських у шоломах та з палицями.

Париж

У Парижі фанати "Парі Сен-Жермен" почали влаштовувати заворушення ще під час матчу. Вони виходили на вулиці міста, трощили авто та використовували вибухові речовини.

Зазначається, що поліція вже провела понад 60 арештів та змушена була застосувати водомети для розгону натовпу.

Ліга Чемпіонів

Сьогодні у Мюнхені відбувся фінал Ліги Чемпіонів - з другої спроби перемогу здобула "Парі Сен-Жермен".

Детально про те, як пройшов матч - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Інтер ПСЖ Париж Мюнхен Футбол
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