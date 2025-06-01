Фінал Ліги Чемпіонів обернувся заворушеннями: побоїще фанів у Мюнхені та хаос у Парижі

Сьогодні у Мюнхені відбувся фінал Ліги Чемпіонів, перемогу у якому над міланським "Інтером" здобув "Парі Сен-Жермен". Фанати обох футбольних клубів влаштували масові заворушення у Мюнхені та Парижі.

Мюнхен

У Мюнхені, на платформі станції метро відбулася сутичка між уболівальниками "ПСЖ" та "Інтера". Зазначається, що у конфлікт втрутилися півдюжини поліцейських у шоломах та з палицями.

Париж

У Парижі фанати "Парі Сен-Жермен" почали влаштовувати заворушення ще під час матчу. Вони виходили на вулиці міста, трощили авто та використовували вибухові речовини.

Зазначається, що поліція вже провела понад 60 арештів та змушена була застосувати водомети для розгону натовпу.