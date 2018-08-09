Фильм "Зои": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Зои" (YouTube/Сінематико)

Официальный трейлер фантастической мелодрамы "Зои"

В украинских кинотеатрах стартовал показ картины "Зои". Онлайн трейлер романтического фильма, сюжет и исполнители главных ролей - в материале Styler.

"Зои": онлайн трейлер

Режиссером фантастической мелодрамы о романтических отношениях будущего выступил Дрейк Доримус ("Как сумасшедший", "Равные"). Сценаристом является Ричард Гринберг. Съемки проходили в городе Монреаль (Канада).

Официальный трейлер фильма "Зои" (YouTube/Сінематико)

Главные роли исполнили: Леа Сейду, Юен Макгрегор, Рашида Джонс, Тео Джеймс, Метью Грей Габлер и другие.

Изначально главного персонажа в фильме "Зои" должен был сыграть Чарли Ханнэм, но из-за насыщенного графика актер отказался от участия в картине, и на эту роль был приглашен Юен Макгрегор.

Сюжет картины "Зои"

В мире будущего становится возможным оценить потенциального партнера и узнать, будут ли счастливыми отношения с тем или иным человеком. Специальная программа вычисляет процент успешности романтической связи мужчины и женщины.

Кроме того, ученые разработали андроидов "синтетиков" - идеальных возлюбленных, которые никогда не предадут, будут внимательны и преданны своей второй половинке.

В центре сюжета работники исследовательского научного центра по разработке "синтетиков". Зои и Коул трудятся над усовершенствованием романтической технологии, и между ними возникают чувства. Но смогут ли они быть вместе вопреки прогнозам программы о их полной несовместимости?