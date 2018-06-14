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Фильм "План побега 2": смотреть онлайн трейлер

STYLERКино        14.06.2018 - 10:00
Кадр из фильма "План побега 2" (YouTube/Kinomania Films Distribution)
Кадр из фильма "План побега 2" (YouTube/Kinomania Films Distribution)

Официальній трейлер блокбастера "План побега 2" с Сильвестром Сталлоне

"План побега 2": трейлер онлайн

Продолжение боевика "План побега" выходит на экраны украинских кинотеатров в четверг, 14 июня. Фильм является совместной работой американской и китайской съемочных групп.

Официальный трейлер фильма "План побега 2" (YouTube/Kinomania Films Distribution)

Режиссером "Плана побега 2" является Стивен С. Миллер. Главная роль, как и в первой части блокбастера, досталась Сильвестру Сталлоне. В фильме также снимались Дейв Батиста ("Стражи галактики 1, 2", "Бегущий по лезвию 2049"), Джесси Меткалф ("Отчаянные домохозяйки", "Страсти"), популярный американский рэпер Кертис Джексон (50 Cent), Джейми Кинг ("Город грехов", "Оптом дешевле 2") и другие.

Сюжет боевика "План побега 2"

Рей Бреслин - руководитель группы специалистов, которые занимаются организацией побегов из самых защищенных и охраняемых тюрем мира. За свою карьеру Рею не раз приходилось самому сбегать из заключения, куда его специально помещали для изучения всех недочетов систем безопасности.

Однажды одного из сотрудников Бреслина похищают и помещают в суперсложную тюрьму  с электронной системой охраны, которая постоянно изменяет свою форму. Пытаясь освободить ценного работника из заключения, Бреслину придется пойти на многое и возобновить старые опасные знакомства.

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Теги: кино, премьера, трейлер
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