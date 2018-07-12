Фильм "Небоскреб": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Небоскреб" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Официальный трейлер остросюжетного боевика "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном

12 июля в украинском прокате стартует показ фильма "Небоскреб". Смотреть онлайн трейлер захватывающего американского экшна можно у нас на Styler.

"Небоскреб": онлайн трейлер

Драматический триллер "Небоскреб" был снят американской киностудией Universal Pictures. Режиссером и сценаристом картины является Роусон Маршалл Тербер ("Вышибалы", "Мы - Миллеры", "Полтора шпиона".)

Официальный трейлер фильма "Небоскреб" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон. "Небоскреб" - уже вторая совместная работа актера с Маршаллом Тербером после комедийного боевика "Полтора шпиона".

Также в фильме снимались Нив Кемпбелл ("Крик"), Пабло Шрайбер ("Прослушка", "Закон и порядок", "Оранжевый - хит сезона"), Ноа Тейлор ("Самый пьяный округ в мире", "И никого не стало", "Острые козырьки") и другие.

Сюжет картины "Небоскреб"

Бывший сотрудник ФБР Уилл (Дуэйн Джонсон) работает консультантом по безопасности многоэтажных зданий. Со своей семьей он живет в одном из самых технологичных небоскребов мира "Жемчужина", где расположены не только квартиры и офисы, но и помещения с собственной экосистемой.

Однако здание оказывается не таким безопасным, как утверждали его владельцы. После того, как на одном из верхних этажей вспыхивает пожар, возникает угроза для всех жильцов небоскреба. Уиллу предстоит предотвратить катастрофу и спасти собственную семью из огненной ловушки.