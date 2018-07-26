Фильм "Миссия невыполнима: Фоллаут": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Фоллаут" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Официальный трейлер боевика "Миссия невыполнима: Фоллаут", сюжет и исполнители главных ролей в фильме

26 июля в Украине стартует приключенческий боевик "Миссия невыполнима: Фоллаут". Смотреть онлайн трейлер остросюжетного фильма можно у нас на Styler.

"Миссия невыполнима: Фоллаут": онлайн трейлер

"Миссия невыполнима: Фоллаут" является продолжением культового боевика с Томом Крузом. Это уже шестая часть франшизы "Миссия невыполнима", первый фильм которой вышел 22 года назад.

Официальный трейлер фильма "Миссия невыполнима: Фоллаут" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Режиссером картины стал Кристофер Маккуори, он же является автором сценария и сопродюсером. Главная роль, как и в предыдущих частях шпионского экшна, принадлежит Тому Крузу. Актеру пришлось готовиться к роли почти год. Во время съемок одной из опасных сцен Круз сломал ребро, из-за чего в производстве фильма на некоторое время был объявлен перерыв.

В боевике также снимались: Ребекка Фергюсон ("Девушка в поезде", "Живое", "Величайший шоумен"), Алек Болдуин ("Уилл и Грэйс", "Отступники", "Римские приключения"), Винг Рэймс (серия фильмов "Миссия невыполнима","Криминальное чтиво", "Дон Кинг: Только в Америке"), Ванесса Кирби ("Большие надежды", "Корона", "Эверест").

Сюжет картины "Миссия невыполнима: Фоллаут"

Сюжет 6 части франшизы продолжает события, показанные в фильме "Миссия невыполнима: Племя изгоев". Идут годы, но спецагент Итан Хант остается лучшим в своем деле.

Несмотря на провал последней миссии, Хант со своей новой командой попытается вновь все исправить и спасти мир от страшной катастрофы. Ему предстоит борьба с новыми злыми гениями, в руках у которых оказалось смертоносное оружие.