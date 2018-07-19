Фильм "Клуб молодых миллиардеров": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Клуб молодых миллиардеров" (YouTube/SuperUfd)

Официальный трейлер биографической драмы "Клуб молодых миллиардеров", сюжет, а также исполнители главных ролей в картине

Премьера фильма "Клуб молодых миллиардеров" в кинотеатрах Украины назначена на 19 июля. Смотреть онлайн трейлер драмы, основанной на реальных событиях, можно у нас на Styler.

"Клуб молодых миллиардеров": онлайн трейлер

Биографическая драма "Клуб молодых миллиардеров" является ремейком одноименного сериала конца 80-х. Съемки фильма проходили в Луизиане. Режиссером картины является Джеймс Кокс ("Простые истины", "Шоссе"), он же принял участие в написании сценария совместно с Кейптоном Маунзером.

Официальный трейлер фильма "Клуб молодых миллиардеров" (YouTube/SuperUfd)

Главные роли в драме исполнили Терон Еджертон, Энсель Элгорт, Эмма Робертс, Кевин Спейси, Кери Элвис, Сьюки Уотрехаус и другие. "Клуб молодых миллиардеров" является второй совместной работой Энсела Элгорта и Кевина Спейси после картины "Малыш на драйве". Съемки фильма проходили еще до начала секс-скандала со Спейси.

Ради участия в съемках "Клуба молодых миллиардеров" актриса Эмма Робертс отказалась от роли в пятом сезоне "Американской истории ужасов".

Сюжет картины "Клуб молодых миллиардеров"

Действие фильма разворачивается в конце 80-х в Лос-Анджелесе. Группа молодых людей придумывает несложную аферу и пытается заработать большие деньги, обманывая представителей "золотой молодежи".

Финансовая пирамида вскоре начинает приносить ее создателям огромный доход, но они не замечают, как сами оказываются заложниками собственной схемы. Теперь "молодым миллиардерам" и их близком грозит опасность, и один из них решается на отчаянный шаг, чтобы исправить ситуацию.