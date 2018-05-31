Фильм "Эскобар": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер биографической криминальной драмы от Леона де Араноа "Эскобар"

"Эскобар": трейлер онлайн

Фильм "Эскобар" - это биографическая лента, повествующая об истории отношений известного во всем мире наркобарона Пабло Эскобара и журналистки Вирджинии.

Этот художественный фильм основан на реальных событиях и был снят по личным воспоминаниям журналистки Вирджинии Вальехо, у которой был продолжительный роман с наркобароном. Ее мемуары были собраны в автобиографическом романе "Любить Пабло, ненавидя Эскобара" ("Lovind Pablo, Hating Escobar").

Официальный трейлер драмы "Эскобар" (YouTube/SuperUfd)

Картина "Эскобар" - совместная работа звездных испанских актеров Хавьера Бардема и Пенелопы Крус, которые и в реальной жизни также являются семейной парой. Режиссер и сценарист картины – Леон де Араноа. Фильм был снят совместно Испанией, Болгарией и Америкой. Мировая премьера состоялась 9 сентября 2017 года. Выход фильма в Украине назначен на 31 мая 2018 года.

В главных ролях: Пенелопа Крус, известная зрителям по работе в полусотне фильмов, среди которых "Ветчина, ветчина", "Девушка твоей мечты", "Женщина сверху", "Кокаин" и др., а также Хавьер Бардем, сыгравший в картинах "Ветчина, ветчина", "Старикам тут не место", "Бьютифул", "Пока не наступит ночь", "Понедельники на солнце", "Призраки Гойи" и др. В фильме также снимались: Питер Сарсгаард, Лиллиэн Бланкеншип, Жульет Рестрепо.

Сюжет картины

"Эскобар" - это история восхождения одного из самых известных и значимых персонажей в мире наркобизнеса Пабло Эскобара к вершине его могущества, преступного миллиардного богатства, политической славы. Появившись на свет в бедной семье, Эскобар сумел подняться из нищеты и стать одним из богатейших людей мира. Его методы обогащения включали страшные преступления, на его руках была человеческая кровь. Но это еще и история любви простой журналистки, рассказанная ею в своих мемуарах.