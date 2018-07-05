Фильм "Человек-муравей и Оса": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер супергеройского боевика "Человек-муравей и Оса", сюжет фильма и исполнители главных ролей

Очередной блокбастер киновселенной Marvel "Человек-муравей и Оса" выходит в украинский прокат 5 июля. Трейлер онлайн, интересные факты о фильме, сюжетная линия и актерский состав - в материале Styler.

"Человек-муравей и Оса": онлайн трейлер

Приключенческий боевик "Человек-муравей и Оса" основан на одноименных комиксах Marvel и является продолжением фильма "Человек-муравей" 2015 года. Съемки картины проходили в Джорджии в 2017 году.

Официальный трейлер фильма "Человек-муравей и Оса" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Режиссером блокбастера является Пейтон Рид, продюсер - глава Marvel Studios Кевин Файги, сценаристы - Крис Маккенна, Эрик Соммерс, Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари и Пол Радд.

Главные роли исполнили Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лили, Мишель Пфайффер, Джереми Реннер и другие.

Сюжет картины "Человек-муравей и Оса"

События в фильме о героях с суперспособностью уменьшаться по сюжету происходят после "Первого мстителя: Противостояние" и перед "Войной бесконечности".

Скотт Лэнг (Пол Радд) пытается найти баланс между обязанностями супергероя Человека-муравья и отцовством. В это время Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лили) и доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас) сообщают ему о срочной миссии.

Скотт вновь надевает свой костюм, который совершенно неожиданно уменьшает его до роста в 1 метр. Не ощущая никаких супергеройских преимуществ, Лэнг становится злым и раздражительным. Кроме этого, ему приходится терпеть подколы Хэнка и Хоуп.