Филиппины приостановили использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Руководитель Управления по вопросам пищевых продуктов и медикаментов Филиппин Роландо Энрике Доминг заявил, что пауза сделана на время расследования в Европе сообщений об образовании тромбов.

"Это временное приостановление не означает, что вакцина опасна или неэффективная - это просто означает, что мы принимаем меры для обеспечения безопасности каждого филиппинца", - сказал Доминго.

В настоящее время Филиппины получили 525 600 доз вакцин AstraZeneca, что составляет примерно пятую часть общего запаса страны, полученного через COVAX. Еще 2,6 миллиона доз, приобретенных частным сектором, будут доставлены в следующем месяце.

Филиппины начали свою программу прививок 1 марта с вакцинации медицинских работников. С тех пор программа по вакцинации распространилась на людей с сопутствующими заболеваниями и людей преклонного возраста.

На сегодняшний день в стране введено почти 923 000 доз китайской вакциной Sinovac Biotech и AstraZeneca. Цель страны в этом году - прививать 70 миллионов человек из 108 миллионов населения.