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Филиппины приостановили использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Новина українською → Филиппины, Четверг 08 апреля 2021 11:07
Филиппины приостановили использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет Фото: Филиппины установили возрастное ограничение насчет вакцины AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Филиппинские органы здравоохранения приостановили 8 апреля использования COVID-вакцины от AstraZeneca для людей моложе 60 лет. Такое решение было принято после заключения Европейского агентства лекарственных средств относительно возможной связи препарата с возникновением тромбов.

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель Управления по вопросам пищевых продуктов и медикаментов Филиппин Роландо Энрике Доминг заявил, что пауза сделана на время расследования в Европе сообщений об образовании тромбов.

"Это временное приостановление не означает, что вакцина опасна или неэффективная - это просто означает, что мы принимаем меры для обеспечения безопасности каждого филиппинца", - сказал Доминго.

В настоящее время Филиппины получили 525 600 доз вакцин AstraZeneca, что составляет примерно пятую часть общего запаса страны, полученного через COVAX. Еще 2,6 миллиона доз, приобретенных частным сектором, будут доставлены в следующем месяце.

Филиппины начали свою программу прививок 1 марта с вакцинации медицинских работников. С тех пор программа по вакцинации распространилась на людей с сопутствующими заболеваниями и людей преклонного возраста.

На сегодняшний день в стране введено почти 923 000 доз китайской вакциной Sinovac Biotech и AstraZeneca. Цель страны в этом году - прививать 70 миллионов человек из 108 миллионов населения.

Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам обнаружил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.

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