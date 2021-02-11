Филиппины ожидают первую партию китайской COVID-вакцины Sinovac

Филиппины этого месяца планируют получить 600 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech. Первая поставка должна состояться до 23 февраля.

Как сообщается, первые 100 тысяч доз китайской вакцины будут переданы солдатам. Остальные получат медицинские работники.

Власти Филиппин также намерены начать свою программу массовой вакцинации с использованием 117 тысяч доз препарата Pfizer-BioNTech, которые были получены через международный центр обмена вакцинами COVAX. Их должны доставить в страну в этом месяце.

Филиппины заключили соглашения о поставках с Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax на 148 млн доз вакцин от коронавируса, большая часть которых, как ожидается, будет доставлена во втором и третьем кварталах этого года.

Отмечается, что в стране в этом году планируют сделать прививки 70 млн граждан, либо двум третям со 108 млн жителей страны, для достижения коллективного иммунитета.