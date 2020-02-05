На Филиппинах зафиксировали третий случай коронавирус

Власти Филиппин подтвердила третий официально зарегистрированный случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается, 60-летняя китаянка стала третьим пациентом в стране с признаками нового коронавирус.

Гражданка Китая приехала в город Себу из китайского города Ухань, транзитом через Гонконг 20 января.

У пациентки изначально были отрицательные результаты тестов на коронавирус, взятые 24 января. Однако у женщины брали анализы также 23 января - они оказались положительными.

Напомним, ранее стало известно, что на Филиппинах от коронавируса умер 44-летний пациент. Это был первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая.

Кроме того, в Китае задержали мужчину, который скрывал заболевания коронавирусом и заразил по меньшей мере семь человек. Отмечается, что мужчина скрывал, что вернулся из Уханя, и при этом побывал на свадьбе, где присутствовало около 3 тыс. человек.

Отметим, по данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом более 680 человек выздоровели.