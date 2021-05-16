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На Филиппинах горела COVID-больница, часть больных эвакуировали

Автор: Юлия Струк

Сегодня утром на Филиппинах потушили пожар в одной из крупнейших больниц страны. В ней, в частности, лечат больных коронавирусной болезнью.

Об этом пишет агентство Reuters.

По словам работников медучреждения, пожар вспыхнул в зоне расположения операционного отделения вскоре после полуночи. Из-за инцидента некоторых пациентов перевезли в соседние больницы.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Данных о жертвах чрезвычайного происшествия пока нет.

Напомним, в Индии в ночь на 1 мая произошел пожар в больнице в городе Бхаруч, штат Гуджарат. В результате инцидента не менее 15 больных коронавирусом пациентов погибли.

Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, его ликвидировали через час. Пятьдесят других больных COVID спасли сотрудники медучреждения и спасатели.

Кроме того, в столице Багдада Ираке произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек.

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