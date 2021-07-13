На Филиппинах из-за COVID сняли ограничения по весу для полицейских

"Тысячи сотрудников нуждаются в понимании, выполняя свою задачу, они 24 часа в сутки в условиях пандемии ... Но приостановление является лишь временным, и оно будет введено в действие снова, как только мы вернемся к привычной жизни",- говорится в сообщении.

Отмечено, что от правоохранителей начали поступать жалобы о том, что им трудно сбросить лишние килограммы в условиях карантина.

В петиции, поданной недовольными офицерами, утверждалось, что политика является "вредной" и представляет "форму дискриминации персонала".

Известно, что данное правило было введено еще до начала пандемии, когда экс-начальник национальной полиции Дебольд Синас публично признал собственные усилия и заявил, что похудеть можно с помощью диеты и физических упражнений.

В частности, он обязал 220 тысяч сотрудников тренироваться каждый день и каждый месяц подавать данные о массе тела.

Так, в 2019 году почти 35% персонала имели избыточный вес и почти 10% страдали ожирением.