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На Филиппинах за 3 дня вакцинируют 9 млн человек

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Филиппины, Вторник 30 ноября 2021 02:27
На Филиппинах за 3 дня вакцинируют 9 млн человек Фото: на Филлипинах за 3 дня вакцинируют 9 млн человек (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

На Филиппинах стартовала масштабная кампания по вакцинации. В ходе кампании планируют за три дня вакцинировать 9 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AlJazeera.

Кампания стартовала на фоне запрета для въезда в страну даже вакцинированным туристам из-за распространения штамма "Омикрон". В начале планировалось, что в течение этой кампании вакцинируют 15 млн человек, но впоследствии правительство остановилось на 9 млн.

На Филиппинах в среднем делают 829 000 прививок в день. Правительство сообщает, что для этой кампании будут привлечены 160 000 добровольцев в 11 000 пунктах вакцинации по всей стране.

Филиппины столкнулись с одной из самых больших вспышек COVID-19 в Азии и до сих пор сильно отстают по темпам вакцинации населения от своих соседей. В настоящее время полностью вакцинированы почти 36 млн филиппинцев, что составляет около трети от общей численности населения (110 млн человек). Страна планирует вакцинировать 54 млн человек до конца года. К марту 2022 г. планируется вакцинировать 77 млн человек.

Ранее мы писали, что Филиппины готовятся принимать полностью привитых от COVID-19 туристов.

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