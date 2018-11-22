Филипп Моррис представляет в Украине новое поколение проводящей системы нагрева табака IQOS

Компания продолжает улучшать IQOS чтобы ускорить переключение совершеннолетних курильщиков на альтернативные продукты и создавать мир без табачного дыма и пепла.

Киев, 21 ноября, 2018р. Стремясь предложить совершеннолетним курильщикам возможность выбора лучшего продукта, аффилированные компании Филипп Моррис Интернешенл представили новое поколение IQOS. Новые IQOS 3 и IQOS 3 MULTI разработан с учетом пожеланий пользователей, что позволило улучшить дизайн устройств и сделать использование более удобным, одновременно сохраняя характерные вкус, сенсорные ощущения и ритуал, в комплексе с весомой научной базой. Устройства нового поколения призваны способствовать переходу на лучшие альтернативы растущего числа курильщиков, положительно повлияет не только на их собственное состояние, но также на общественное здоровье и общество в целом.

Новые устройства представлены в Киеве сегодня. Культовый бренд предлагает лучший вкус и удовольствие в своей категории, и почти 6000000 совершеннолетних курильщиков уже перешли на IQOS, отказавшись от сигарет.

«Мы решили создать лучшую альтернативу для курильщиков. Вместе с IQOS наше стремление стало реальностью. Это - настоящая революция для 1.1 млрд. Человек в мире, которые продолжают курить », - прокомментировал Михалис Александракис - Генеральный директор Филип Моррис Украина. «IQOS 3 и IQOS 3 MULTI предлагают значительные улучшения и инновации, и является шагом вперед на пути поощрения всех мужчин и женщин, которые продолжают курить, перейти на альтернативы без дыма и пепла. Пользователи IQOS знают, что этот продукт несет с собой положительные изменения для многих проявлений повседневной жизни, и мы благодарны им. "

Каждая инновация Филипп Моррис Интернешенл подтверждается весомой научной базой. Протоколы научных исследований и оценок построено на принципах и устоявшимися подходами фармацевтической отрасли, и соответствуют стандартам Управления контроля качества пищевых продуктов и лекарств США (FDA - Food and Drug Administration). IQOS производит аэрозоль, содержание вредных веществ в котором в среднем на 90% ниже, чем в сигаретном дыме. Совокупность доклинических и клинических исследований свидетельствует о том, что полное переключение на IQOS представляет меньше рисков для здоровья, чем курение сигарет. Имеющиеся данные также свидетельствуют, что IQOS не имеет негативного влияния на качество воздуха в помещении. От 70 до 80 процентов пользователей IQOS отказываются от сигарет, что делает IQOS убедительной бездымной альтернативой сигаретам.

Украина была в первой десятке стран, где был представлен IQOS в 2016 Сегодня IQOS продается в 43 странах мира.

В Украине IQOS можно купить в магазинах, Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, а также онлайн с доставкой по почте.

Филипп Моррис Интернешенл Инк. - мировой лидер в области науки и инноваций продуктов без табачного дыма и пепла. Компания начала работу в Украине в 1994г. Сегодня в стране работают два аффилированных предприятия - Филипп Моррис Украина и Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибььюшен. Совокупно, в 2017., Аффилированные предприятия заплатили в бюджеты более 15.4 млрд. Грн. налогов. Предприятия является значительным работодателем государства, со штатом более 1300 сотрудников, работающих в каждой области Украины. Производственный комплекс Филипп Моррис Украина расположен в Харьковской области.