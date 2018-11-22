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Филипп Моррис представляет в Украине новое поколение проводящей системы нагрева табака IQOS

Новости » Новости компаний    22.11.2018 - 14:06
Филипп Моррис представляет в Украине новое поколение проводящей системы нагрева табака IQOS

Компания продолжает улучшать IQOS чтобы ускорить переключение совершеннолетних курильщиков на альтернативные продукты и создавать мир без табачного дыма и пепла.

Филипп Моррис представляет в Украине новое поколение проводящей системы нагрева табака IQOS

Киев, 21 ноября, 2018р. Стремясь предложить совершеннолетним курильщикам возможность выбора лучшего продукта, аффилированные компании Филипп Моррис Интернешенл представили новое поколение IQOS. Новые IQOS 3 и IQOS 3 MULTI разработан с учетом пожеланий пользователей, что позволило улучшить дизайн устройств и сделать использование более удобным, одновременно сохраняя характерные вкус, сенсорные ощущения и ритуал, в комплексе с весомой научной базой. Устройства нового поколения призваны способствовать переходу на лучшие альтернативы растущего числа курильщиков, положительно повлияет не только на их собственное состояние, но также на общественное здоровье и общество в целом.

Филипп Моррис представляет в Украине новое поколение проводящей системы нагрева табака IQOS

Новые устройства представлены в Киеве сегодня. Культовый бренд предлагает лучший вкус и удовольствие в своей категории, и почти 6000000 совершеннолетних курильщиков уже перешли на IQOS, отказавшись от сигарет.

«Мы решили создать лучшую альтернативу для курильщиков. Вместе с IQOS наше стремление стало реальностью. Это - настоящая революция для 1.1 млрд. Человек в мире, которые продолжают курить », - прокомментировал Михалис Александракис - Генеральный директор Филип Моррис Украина. «IQOS 3 и IQOS 3 MULTI предлагают значительные улучшения и инновации, и является шагом вперед на пути поощрения всех мужчин и женщин, которые продолжают курить, перейти на альтернативы без дыма и пепла. Пользователи IQOS знают, что этот продукт несет с собой положительные изменения для многих проявлений повседневной жизни, и мы благодарны им. "

Каждая инновация Филипп Моррис Интернешенл подтверждается весомой научной базой. Протоколы научных исследований и оценок построено на принципах и устоявшимися подходами фармацевтической отрасли, и соответствуют стандартам Управления контроля качества пищевых продуктов и лекарств США (FDA - Food and Drug Administration). IQOS производит аэрозоль, содержание вредных веществ в котором в среднем на 90% ниже, чем в сигаретном дыме. Совокупность доклинических и клинических исследований свидетельствует о том, что полное переключение на IQOS представляет меньше рисков для здоровья, чем курение сигарет. Имеющиеся данные также свидетельствуют, что IQOS не имеет негативного влияния на качество воздуха в помещении. От 70 до 80 процентов пользователей IQOS отказываются от сигарет, что делает IQOS убедительной бездымной альтернативой сигаретам.

Украина была в первой десятке стран, где был представлен IQOS в 2016 Сегодня IQOS продается в 43 странах мира.

В Украине IQOS можно купить в магазинах, Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, а также онлайн с доставкой по почте.

Филипп Моррис представляет в Украине новое поколение проводящей системы нагрева табака IQOS

Филипп Моррис Интернешенл Инк. - мировой лидер в области науки и инноваций продуктов без табачного дыма и пепла. Компания начала работу в Украине в 1994г. Сегодня в стране работают два аффилированных предприятия - Филипп Моррис Украина и Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибььюшен. Совокупно, в 2017., Аффилированные предприятия заплатили в бюджеты более 15.4 млрд. Грн. налогов. Предприятия является значительным работодателем государства, со штатом более 1300 сотрудников, работающих в каждой области Украины. Производственный комплекс Филипп Моррис Украина расположен в Харьковской области.

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