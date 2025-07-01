Філатов знову звернувся до МВС через "розстрільний список" фігуранта справи про вбивство Фаріон

Міський голова Дніпра Борис Філатов вдруге звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка із публічним запитом щодо "розстрільного списку", який, за даними ЗМІ, виявили в телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. За словами Філатова, правоохоронці не повідомили його, попри наявність досьє на нього у цього фігуранта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Філатова.

"Я просив пояснити, чому оперативні підрозділи та слідчі МВС протягом тривалого часу замовчували факт існування цього, так би мовити, "розстрільного списку", - написав Філатов.

Заява мера зʼявилася після відповіді Нацполіції, в якій зазначалося, що дані про Філатова й іншого активіста підозрюваний отримав із відкритих джерел. У коментарі Нацполіції від 27 червня йшлося, що під час досудового розслідування не було виявлено доказів підготовки до злочинів щодо цих осіб.

Втім, Філатов звертає увагу на розбіжності між цією відповіддю та попередніми публічними заявами міністра. Зокрема, він нагадав, що майже рік тому Клименко публічно озвучив, що підозрюваний міг готувати нові напади, а серед можливих цілей називався такоє нардеп Максим Бужанський.

"Мене дивує той факт, що Ви обрали публічно попередити лише одну ймовірну жертву… Ані я, ані Сергій Стерненко… не чули про це від Вас та Ваших підлеглих жодного слова", - додав Філатов.

Мер також нагадав, що 1 травня цього року було скоєно замах на життя Стерненка. Крім того, він звернув увагу на постійні погрози на свою адресу, зокрема - з боку представників російських окупаційних структур.

У своєму публічному зверненні Філатов поставив Клименку низку запитань, серед яких:

- Чому, на відміну від нардепа Бужанського, він не був поінформований про потенційну загрозу?

- Чому інформацію він дізнався зі ЗМІ, а не від правоохоронців?

- Як би діяв сам міністр, дізнавшись із суду про досьє на себе?

Мер Дніпра також додав, що відповідно до статті 14 Кримінального кодексу України, готування до злочину є кримінальним правопорушенням, а одним із завдань МВС є профілактика злочинів.