Філатов прокоментував масові обшуки в країні

Мер Дніпра прокоментував численні обшуки, які відбуваються по всій країні у підприємців, кінематографістів, архітекторів, комунальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook .

"Обшуки, обшуки, обшуки. Стрічка новин розривається від повідомлень, як люди в погонах вламуються скрізь, де їм здався злочин. Не тільки адвокат, а й будь-яка розсудлива людина знає, що сьогодні в 99% випадків обшуки не мають жодного відношення до процесуального отримання доказів, принизити, розтоптати, залякати, політично попередити, щоб "не смикалися", - написав Філатов.

Він також згадав, як відбувалися обшуки на одному комунальному підприємстві у справі проведення тендеру із завищеними цінами. Правоохоронцям передали документи щодо закупівлі, які були у відкритому доступі.

"Мікроавтобуси "транспортери" з затемненим склом. Автоматники. Маски. Натиснули кнопочку на принтері, оформили протокол і, гуркотячи чоботами і брязкаючи автоматами, втекли. Гидко. А в цей момент політики розповідають нам про справедливість", - додав мер Дніпра.