Філатов припустив, чому він для Росії "як кістка в горлі"

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН щодо встановлення миру та безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook.
Як відомо, під час засідання Лавров зацитував слова Філатова про те, що після початку повномасштабного вторгнення і тих масових звірств та геноциду українського народу, вчиненого росіянами проти українців, ми маємо повне моральне право знищувати цих нелюдів по всьому світу.
Його слова були вирвані з контексту і подані так, начебто Філатов закликає знищувати взагалі всіх росіян. Крім того, міський голова Дніпра занепокоєний тим фактом, що крім ворогів, які завели на нього кримінальні справи як в Росії, так і в Білорусі, "його друзів та оточення доймає українська влада, фабрикуючи нові кримінальні справи".
"Я втомився кричати всім без винятку київським начальникам, щоб вони прибрали з Дніпра бандитів та Коломойського, а вони вдають, що оглухли. Щиро. Не розумію.
Напевно тому, що я зроблений з іншого тіста. Звик Батьківщині служити, а не начальству", - написав Філатова.
Нагадаємо, що 21 вересня російський диктатор Володимир Путін знову погрожував ядерним ударом Заходу.
На ядерний шантаж Путіна відповів Володимир Зеленський. Він заявив, що не дуже вірить у таку можливість.