Филатов назвал своего главного конкурента на выборах мэра в Днепре

Мэр Днепро Борис Филатов назвал своего основного конкурента в предвыборной борьбе за должность городского головы. По его словам, как и в 2015 году, это Александр Вилкул.
Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.
"Я и Вилкул. Все остальные выглядят смешно и жалко. Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник", - отметил мэр Днепра.
Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.
Как известно, 24 сентября закончился прием документов кандидатов на выборы.
Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.