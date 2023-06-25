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Філатов: нам потрібне масове виробництво дронів, ми готові вкладати в це кошти

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мерія Дніпра виступила одним з партнерів "Лютих пташок, Демо День" - заходу, що в різних містах організовують координатори системи навчання і забезпечення операторів БПЛА "Victory Drones" і благодійний фонд "Dignitas".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера Бориса Філатова.

За його словами, місто готове знайти механізм, аби вкладати кошти в масове виробництво дронів.

"Ми розуміємо, що розробка FPV-дронів - війна майбутнього. Зараз держава працює в цьому напрямку. Та є бюджети і у регіонального місцевого самоврядування, у територіальних громад. Тому ми всі повинні обʼєднати зусилля в цьому напрямку. Міськрада хоче обʼявити гранти або конкурс, вибрати найбільш компетентного виробника і вкладати в це кошти територіальної громади", - сказав Філатов.

Від всіх містян під час заходу він також передав одному з батальйонів ТРО чотири ударні дрони.

Під час демо-дня "Лютих пташок" з усіма розробками також могли ознайомитися самі військові. Сюди запросили також операторів БПЛА (БПАК) та дронрейсерів, представників льотних шкіл, інструкторів-практиків та волонтерські організації.

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ДніпроБорис Філатов