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Филарет выздоровел от COVID-19

Киев, Среда 16 сентября 2020 15:37
Филарет выздоровел от COVID-19
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Патриарх Филарет выздоровел от коронавируса. Последний тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ Киевского патриархата.

Сообщается, что Филарет чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской Патриархии. Он выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными.

Напомним, две недели назад стало известно, что патриарх Филарет заразился коронавирусом. Тест показал положительный результат во время планового исследования. Примечательно, что пресс-служба УПЦ Киевского патриархата сразу не подтверждала это и называла информацию о болезни Филарета ложной.

На этой неделе стало известно, что от коронавируса выздоровел главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Отметим, на 16 сентября в Украине выявили более 162 тысяч случаев коронавируса с начала эпидемии. Кроме того, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по количеству умерших - 76 человек.

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