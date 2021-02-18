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В Филадельфии произошла стрельба: восемь человек получили ранения

Автор: Даша Харченко

В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу. Восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.

Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и медицинским центром. Восемь человек получили ранения. Возраст раненых - от 17 до 71 года. 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. На месте стрельбы обнаружены две единицы оружия.

Был задержан по меньшей мере один человек.

Напомним, 10 февраля неизвестный открыл огонь в больнице. Подозреваемым в стрельбе является 67-летний житель Баффало. Он был помещен под стражу. По предварительным данным следствия, причиной стало недовольство оказанной ему медицинской помощью.

Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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