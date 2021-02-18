В Филадельфии произошла стрельба: восемь человек получили ранения

В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу. Восемь человек получили ранения.

Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и медицинским центром. Восемь человек получили ранения. Возраст раненых - от 17 до 71 года. 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. На месте стрельбы обнаружены две единицы оружия.

Был задержан по меньшей мере один человек.