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Фигурантам дела о теракте в Харькове дали пожизненное и отпустили из-под стражи

Новости » Происшествия     28.12.2019 - 11:45
Фигурантам дела о теракте в Харькове дали пожизненное и отпустили из-под стражи
Фото: под зданием суда собрались противники освобождения виновных (objectiv.tv)

Обвиняемых отпустили для участия в обмене пленными

Обвиняемых по делу о теракте в Харькове возле Дворца спорта приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Фрунзенский районный суд подтвердил, что вина в деле о теракте у Дворца спорта доказана. Обвиняемые Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков и Владимир Дворников получили пожизненное с полной конфискацией имущества. Также сообщается, что сами обвиняемые не присутствуют на заседании, а приговор зачитывался по видеоконференции.

В то же время им сменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Таким образом, до вступления приговора в законную силу обвиняемые будут на свободе.

Теракт в Харькове произошел 22 февраля 2015 года. Тогда в результате взрыва радиоуправляемой мины погибли 5 человек, еще 11 получили ранения.

Напомним, ранее обвинение заявило, что Российская Федерация "принципиально" потребовала от Украины освободить обвиняемых в совершении теракта в Харькове в 2015 году для участия в обмене пленными.

Отметим, сегодня в отдельных районах Донецкой области заявили, что обмен пленными с украинской стороной пройдет 29 декабря по формуле "87 на 55".

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