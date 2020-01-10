Фигуранта дела об убийстве Шеремета оставили в СИЗО

Апелляционный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Соответствующее решение объявила председательствующая судья, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, адвокаты Антоненко просили изменить меру пресечения подозреваемому, поскольку, по их мнению, следствие не может доказать его причастность к подрыву Шеремета. В частности, они ссылались на заключение экспертов, согласно которому у Антоненко рост выше, чем у предполагаемого исполнителя убийства.

Кроме того, в зале судебных заседаний несколько общественных деятелей и волонтеров пытались взять Антоненко на поруки, однако суд принял решение оставить его под стражей.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Шеремета.

Также ранее стало известно, что Антоненко отказался участвовать в следственном эксперименте. В итоге в эксперименте приняла участие еще один фигурант Юлия Кузьменко. Позже друзья Антоненко сообщили, что он отказался из-за того, что ему предоставили бесплатного государственного адвоката. При этом защита заявила, что попросит о повторном проведении следственного эксперимента.