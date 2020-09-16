Мировой футбол потеряет 14 млрд долларов из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса обойдется мировому футболу в 14 млрд долларов в этом году, что составляет около трети его стоимости. Соответствующее заявление сделал глава комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по борьбе с последствиями пандемии Олли Реню

Об этом пишет Reuters.

С его слов, эта цифра основана на текущем сценарии, когда футбол постепенно возобновляется после трехмесячного перерыва в начале этого года. Поэтому ФИФА выделила $1,5 млрд на борьбу с последствиями пандемии, и Рен отметил, что 150 из 211 ассоциаций подали заявки на получение средств.

Отмечается, что особенно сильно от коронавируса пострадал клубный футбол Южной Америки. Также озабоченность ФИФА вызывает ситуация в Африке и Азии.

Рен отметил, что решающее значение будет иметь факт создания вакцины от коронавируса. Он заявил, что нельзя исключать самого худшего развития событий, и пандемия продолжится в тяжелой форме.

Напомним, из-за пандемии был перенесен на лето следующего года чемпионата Европы-2020 по футболу.

Также приостанавливались розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.