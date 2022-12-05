ФІДЕ дозволив виступи шахістам із РФ і Білорусі: є нюанс

Представники РФ і Білорусі виступатимуть під прапором ФІДЕ до 1 січня 2024 року. Постанова стане чинною з 15 грудня. Скористатися опцією переходу під нейтральний прапор шахіст зможе лише раз упродовж найближчого року.

"Право грати під прапором ФІДЕ надається до 1 січня 2024 року, якщо не ухвалили інше рішення. Після завершення цього терміну за відсутності інших запитів гравець автоматично знову виступатиме у складі своєї федерації", – йдеться в повідомленні.

В актуальному рейтингу ФІДЕ п'ять російських гросмейстерів потрапили до топ-30. Троє з них, зокрема і обов'язковий претендент на шахову корону Ян Непомнящий, на офіційних ресурсах федерації вказані росіянами. Ще двоє – Нікіта Вітюгов і Дмітрій Андрєйкін – нейтральними шахістами.

Раніше ФІДЕ обрала заміну Карлсену в битві за титул чемпіона світу шахів. Китайський гросмейстер Дін Ліжень поборотеться за звання 17-го чемпіона планети. Його суперником стане росіянин Непомнящий.