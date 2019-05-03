ФФУ во главе с Павелко добилась победы в "деле Мораеса"

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил право нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса выступать за сборную Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы ФФУ Андрея Павелко.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола!", - подчеркнул он.

Павелко подчеркнул, что ФФУ всегда до последнего будет защищать национальную сборную и ее игроков.

Напомним, представители Португалии и Люксембурга, с которыми сборная Украины сыграла первые два матча отбора к Чемпионату Европы, обвиняли ФФУ в нарушении правил натурализации форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Федерация футбола Украины во главе с Андреем Павелко с самого начала подчеркивала, что натурализация бразильского футболиста была проведена по правилам. В итоге КДК УЕФА подтвердил правоту ФФУ.