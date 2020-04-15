Фейками о новых назначениях оппоненты Шмыгаля хотят дискредитировать его и власть, - эксперт

Информация о якобы назначении помощницей премьер-министра Дениса Шмыгаля бывшей официантки, которую уже опровергли, может быть частью компрометирующей кампании с целью дискредитации главы правительства и власти в целом. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Очевидно, что таким образом недруги главы Кабмина хотят компрометировать и дискредитировать нового премьер-министра, ослабить его позиции в команде президента", - подчеркнул эксперт.

Однако, добавляет Фесенко, это не единичный случай, наоборот, наблюдается регулярно.

"Например, недавно была вброшена похожая информация - о назначении молодой девушки с большой зарплатой в наблюдательный совет "Укрзализныци". Позже эту информацию тоже опровергли. Но видим, что технология очень похожа. Все это свидетельствует о том, что сейчас проводится системная работа для того, чтобы дискредитировать не только премьер-министра, но и новую власть в целом", - добавляет эксперт.

Впрочем, Фесенко убежден, подобные вбросы вряд ли как-то ослабят позиции Дениса Шмыгаля.

"Менять премьера через месяц после его назначения, еще и во время карантина – плохое решение, и возможно только в случае возникновения какого-то большого скандала или конфликта. Пока таких оснований я не вижу. Поэтому очень маловероятно, что президент может в ближайшее время рассматривать такой вопрос", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее о назначении помощницей Дениса Шмигаля Алины Долгих заявил экс-первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации и бывший депутат Львовского облсовета Зиновий Гузар. Позже информация была опровергнута.

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, за распространением этой информации могут стоять местные чиновники, недовольные отдельными решениями премьер-министра, особенно в части сокращения финансирования.