Фейк об убийстве белорусов украинцами. Лукашенко утаил правду о самолете РФ

Отметим, Лукашенко, который предоставил России территорию своей страны для вторжения в Украину, несколько дней назад публично заявил о некой "спецоперации КГБ" в Украине, наградив сотрудников спецслужб за "возвращение домой белорусских граждан".

Непризнанный в мире президент Беларуси заявил, что два дальнобойщика были "убиты украинцами", тогда как на самом деле водители стали жертвами атаки российской авиации.

"К сожалению, по-моему, двум человекам так и не удалось вернуться домой, они просто нагло были убиты украинцами. Придет время, мы разберемся и с ними", - сказал Лукашенко.

Трагедия случилась еще 10 марта, спустя две недели после начала полномасштабной войны. Камеры видеонаблюдения предприятия, где находилась стоянка фур, зафиксировали момент авиаудара - 00:06 часов. На месте происшествия было найдено несколько тел погибших, а также раненых. Среди жертв оказались граждане Беларуси - водители из Мозыря Дмитрий Шилец и Иван Рогов.

Самолет, с которого наносились ракетные удары по Житомирской области, в тот же день - 10 марта - был сбит украинскими военными. Его обломки и сгоревшее тело пилота, который, очевидно, не смог катапультироваться, обнаружены в с. Бехи недалеко от Коростеня. Все это зафиксировано на видео, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина.

Фото: обломки сбитого самолета (РБК-Украина)

На месте крушения найдены обломки самолета, на которых полиция зафиксировала регистрационный номер - RF-91969 (бортовой номер - 10). Из публичных реестров известно, что этот российский Су-25СМ принадлежал 18 полку штурмовой авиации, который базируется на аэродроме Черниговка Приморского края РФ. По информации правоохранительных органов, самолет ранее пилотировался полковником Александром Зариповым.

Российский самолет, как рассказывал мэр Коростеня Владимир Москаленко, совершал налет на Житомирскую область с белорусских аэродромов. В ту ночь вражеская авиация ударила по территории бывшего молокозавода, где располагалась база оператора одной из сети заправок.