В феврале COVID-больных существенно чаще госпитализировали в четырех областях

Уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно возрос в отдельных регионах. Речь идет о четырех западных областях.

Указано, что вдвое выросло число госпитализированных с COVID-19 в Ивано-Франковской - до 5,453 тысячи человек, в Закарпатской - до более 3,3 тысячи человек, в Винницкой и Черновицкой областях - до 3,439 тысячи и 2,228 тысячи человек соответственно.

В целом же в прошлом месяце по всей Украине госпитализировали 41,875 тыс. пациентов с коронавирусом. Это на 190 человек больше по сравнению с январем.

Указано, что еще почти 5 тысяч заболевших продолжили начатое в январе лечение.