UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В феврале COVID-больных существенно чаще госпитализировали в четырех областях

Автор: Юлия Струк

Уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно возрос в отдельных регионах. Речь идет о четырех западных областях.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

Указано, что вдвое выросло число госпитализированных с COVID-19 в Ивано-Франковской - до 5,453 тысячи человек, в Закарпатской - до более 3,3 тысячи человек, в Винницкой и Черновицкой областях - до 3,439 тысячи и 2,228 тысячи человек соответственно.

В целом же в прошлом месяце по всей Украине госпитализировали 41,875 тыс. пациентов с коронавирусом. Это на 190 человек больше по сравнению с январем.

Указано, что еще почти 5 тысяч заболевших продолжили начатое в январе лечение.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине местные власти должны ввести дополнительные карантинные меры. Это должно предотвратить попадание новых регионов в "красную зону".

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Аппаратов ИВЛ на сегодня задействовали самое большое количество от начала пандемии в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины госпитализацияНСЗУКоронавирус
Читайте также
Под угрозой "красной зоны". Школы Киева идут на каникулы, а ограничения могут расширить
Киевлян призвали соблюдать карантин, иначе снова закроют заведения
Прогноз погоды