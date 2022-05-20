Фермопилы Европы. Война должна завершиться полным восстановлением территорий Украины, - Ермак

Российская война должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. Поскольку Украина защищает не только себя, страна является Фермопилами Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Война должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины, то есть нашей победой. Нашей общей с цивилизованным миром победой. Сегодня Украина защищает не только себя. Украина сегодня - это Фермопилы Европы", - написал он.

Отметим, что Фермопилы - это узкий проход между горой Этой и южным берегом залива Малиакоса из Фессалии в Локриду в Греции. Более известный сражением во время греко-персидской войны с участием 300 спартанцев.