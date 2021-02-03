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Федоров о введении "COVID-паспортов": технически мы готовы

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.

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Об этом министр рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, если этот документ будет применяться только для международных поездок, то в таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.

"А если для посещений заведений внутри страны, тогда это будет внутреннее приложение. Но пока не до конца понятны жизненные ситуации, а также решения, которые будут принимать различные правительства мира и наше правительство", - пояснил он.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине пока ограниченный доступ к вакцинам. Однако его смогут выдавать для путешествий в случае необходимости.

Также он говорил, что запись о вакцинации от коронавируса будут делать в электронной системе здравоохранения Украины. Получить COVID-паспорт украинцы смогут у своего семейного врача.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта.

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