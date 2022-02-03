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Федеральный совет Австрии принял закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральный совет (верхняя палата парламента) Австрии одобрил закон об обязательной вакцинации против коронавируса для взрослого населения. Голосование прошло после обсуждения инициативы правительства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса жителей страны старше 18 лет поддержали 47 депутатов. Против проголосовали 12, воздержались - 2.

На следующем этапе законопроект должен подписать президент страны. Документ вступит в силу только после публикации в реестре федеральных законов. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких дней.

Напомним, нижняя палата парламента Австрии (Национальный совет) одобрила законопроект об обязательной вакцинации 20 января текущего года.

Отметим, ожидалось, что закон об обязательной вакцинации в Австрии вступит в силу в начале февраля. Согласно документу, на первом этапе за отказ от прививки штрафовать не будут. Наказывать начнут с 15 марта. Уклонистам грозит штраф от 600 до 3600 евро.

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АвстрияВакцинацияКоронавирус