ФБР розслідує наїзд автомобіля в Новому Орлеані як теракт, - Байден

Президент США заявив, що з раннього ранку керівництво федеральних правоохоронних органів і його команда внутрішньої безпеки інформують його щодо жахливого випадку, який стався вночі в .

Він також висловив вдячність за сміливу та швидку реакцію місцевих правоохоронних органів у запобіганні ще більшої кількості смертей і травм.

"Я наказав своїй команді забезпечити доступність усіх ресурсів, оскільки федеральні, державні та місцеві правоохоронні органи наполегливо працюють над тим, щоб якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і переконатися, що жодної загрози не залишилося", - заявив президент.

Байден додав, що отримуватиме оновлення протягом дня та надасть більше інформації, коли вона стане доступною.

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