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ФБР розслідує наїзд автомобіля в Новому Орлеані як теракт, - Байден

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп під час святкування Нового року. ФБР розслідує інцидент як терористичний акт.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Президент США заявив, що з раннього ранку керівництво федеральних правоохоронних органів і його команда внутрішньої безпеки інформують його щодо жахливого випадку, який стався вночі в .

Він також висловив вдячність за сміливу та швидку реакцію місцевих правоохоронних органів у запобіганні ще більшої кількості смертей і травм.

"Я наказав своїй команді забезпечити доступність усіх ресурсів, оскільки федеральні, державні та місцеві правоохоронні органи наполегливо працюють над тим, щоб якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і переконатися, що жодної загрози не залишилося", - заявив президент.

Байден додав, що отримуватиме оновлення протягом дня та надасть більше інформації, коли вона стане доступною.

"

 

Теракт в Новому Орлеані

Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що загинули 10 осіб, а ще 30 дістали поранення.

Зауважимо, що раніше місцева влада на чолі з мером міста Латоєю Кантрелл заявила, що це був теракт.

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