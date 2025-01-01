ФБР розслідує наїзд автомобіля в Новому Орлеані як теракт, - Байден

У Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп під час святкування Нового року. ФБР розслідує інцидент як терористичний акт.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Президент США заявив, що з раннього ранку керівництво федеральних правоохоронних органів і його команда внутрішньої безпеки інформують його щодо жахливого випадку, який стався вночі в .
Він також висловив вдячність за сміливу та швидку реакцію місцевих правоохоронних органів у запобіганні ще більшої кількості смертей і травм.
"Я наказав своїй команді забезпечити доступність усіх ресурсів, оскільки федеральні, державні та місцеві правоохоронні органи наполегливо працюють над тим, щоб якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і переконатися, що жодної загрози не залишилося", - заявив президент.
Байден додав, що отримуватиме оновлення протягом дня та надасть більше інформації, коли вона стане доступною.
"
Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що загинули 10 осіб, а ще 30 дістали поранення.
Зауважимо, що раніше місцева влада на чолі з мером міста Латоєю Кантрелл заявила, що це був теракт.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.