ФБР розслідує наїзд автомобіля в Новому Орлеані як теракт, - Байден
У Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп під час святкування Нового року. ФБР розслідує інцидент як терористичний акт.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Президент США заявив, що з раннього ранку керівництво федеральних правоохоронних органів і його команда внутрішньої безпеки інформують його щодо жахливого випадку, який стався вночі в Новому Орлеані.
"ФБР бере на себе керівництво розслідуванням і розслідує цей інцидент як терористичний акт", - наголосив Байден.
Він також висловив вдячність за сміливу та швидку реакцію місцевих правоохоронних органів у запобіганні ще більшої кількості смертей і травм.
"Я наказав своїй команді забезпечити доступність усіх ресурсів, оскільки федеральні, державні та місцеві правоохоронні органи наполегливо працюють над тим, щоб якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і переконатися, що жодної загрози не залишилося", - заявив президент.
Байден додав, що отримуватиме оновлення протягом дня та надасть більше інформації, коли вона стане доступною.
"А поки серцем загиблим та їхнім родинам, які просто намагалися відзначити свято. Немає виправдання будь-якому насильству, і ми не терпітимемо жодних нападів на будь-яку спільноту нашої нації", - підсумував він.
Теракт в Новому Орлеані
Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що загинули 10 осіб, а ще 30 дістали поранення.
Зауважимо, що раніше місцева влада на чолі з мером міста Латоєю Кантрелл заявила, що це був теракт.
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