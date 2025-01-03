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ФБР попередило про загрозу повторних терактів в США, - ABC

Ілюстративне фото: ФБР попередило про загрозу повторних терактів в США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) й Міністерство внутрішньої безпеки попередили правоохоронні органи США про потенційних імітаторів, які можуть спробувати повторити нещодавні теракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Зазначається, що ФБР й Міністерство внутрішньої безпеки випустили спільний бюлетень розвідки, який був розісланий до інших правоохоронних органів з метою застереження. 

Також у бюлетені зазначається, що Ісламська держава Іраку й Леванту (ІДІЛ), якій, як заявив заступник помічника директора ФБР Крістофер Райа, присягнув на вірність підозрюваний у нападі в Новому Орлеані, пропагує використання транспортних засобів в якості зброї тероризму з 2014-го. 

"Джерела повідомили ABC News, що в останні місяці ІДІЛ активізувала заклики до своїх прихильників здійснювати низькотехнологічні таранні атаки з масовими жертвами, особливо після початку останнього конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року", - пише ABC. 

Зокрема у бюлетені правоохоронні органи отримали поради щодо небезпечних ознак можливих атак, на які необхідно звертати увагу. Серед них, наприклад: 

  • спостереження; 
  • підроблення документів; 
  • кредити на оренду транспортних засобів. 

Теракти у США 

1 січня у Лас-Вегасі вибухнуло авто Cybertruck біля входу в готель Trump Las Vegas, внаслідок чого є загиблий й поранені. Поліція та мільярдер Ілон Маск не виключають версію з терактом. 

Також у той самий день у Новому Орлеані  авто в'їхало у натовп, після чого сталася стрілянина. У водія, який скоїв наїзд, пізніше виявили прапор терористичного угруповання ІДІЛ.  

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