ФБР попередило про загрозу повторних терактів в США, - ABC

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) й Міністерство внутрішньої безпеки попередили правоохоронні органи США про потенційних імітаторів, які можуть спробувати повторити нещодавні теракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Зазначається, що ФБР й Міністерство внутрішньої безпеки випустили спільний бюлетень розвідки, який був розісланий до інших правоохоронних органів з метою застереження.

Також у бюлетені зазначається, що Ісламська держава Іраку й Леванту (ІДІЛ), якій, як заявив заступник помічника директора ФБР Крістофер Райа, присягнув на вірність підозрюваний у нападі в Новому Орлеані, пропагує використання транспортних засобів в якості зброї тероризму з 2014-го.

"Джерела повідомили ABC News, що в останні місяці ІДІЛ активізувала заклики до своїх прихильників здійснювати низькотехнологічні таранні атаки з масовими жертвами, особливо після початку останнього конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року", - пише ABC.

Зокрема у бюлетені правоохоронні органи отримали поради щодо небезпечних ознак можливих атак, на які необхідно звертати увагу. Серед них, наприклад:

спостереження;

підроблення документів;

кредити на оренду транспортних засобів.

Теракти у США

1 січня у Лас-Вегасі вибухнуло авто Cybertruck біля входу в готель Trump Las Vegas, внаслідок чого є загиблий й поранені. Поліція та мільярдер Ілон Маск не виключають версію з терактом.

Також у той самий день у Новому Орлеані авто в'їхало у натовп, після чого сталася стрілянина. У водія, який скоїв наїзд, пізніше виявили прапор терористичного угруповання ІДІЛ.