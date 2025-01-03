ФБР попередило про загрозу повторних терактів в США, - ABC
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) й Міністерство внутрішньої безпеки попередили правоохоронні органи США про потенційних імітаторів, які можуть спробувати повторити нещодавні теракти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.
Зазначається, що ФБР й Міністерство внутрішньої безпеки випустили спільний бюлетень розвідки, який був розісланий до інших правоохоронних органів з метою застереження.
Також у бюлетені зазначається, що Ісламська держава Іраку й Леванту (ІДІЛ), якій, як заявив заступник помічника директора ФБР Крістофер Райа, присягнув на вірність підозрюваний у нападі в Новому Орлеані, пропагує використання транспортних засобів в якості зброї тероризму з 2014-го.
"Джерела повідомили ABC News, що в останні місяці ІДІЛ активізувала заклики до своїх прихильників здійснювати низькотехнологічні таранні атаки з масовими жертвами, особливо після початку останнього конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року", - пише ABC.
Зокрема у бюлетені правоохоронні органи отримали поради щодо небезпечних ознак можливих атак, на які необхідно звертати увагу. Серед них, наприклад:
- спостереження;
- підроблення документів;
- кредити на оренду транспортних засобів.
Теракти у США
1 січня у Лас-Вегасі вибухнуло авто Cybertruck біля входу в готель Trump Las Vegas, внаслідок чого є загиблий й поранені. Поліція та мільярдер Ілон Маск не виключають версію з терактом.
Також у той самий день у Новому Орлеані авто в'їхало у натовп, після чого сталася стрілянина. У водія, який скоїв наїзд, пізніше виявили прапор терористичного угруповання ІДІЛ.
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