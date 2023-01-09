UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ФБР попередило Німеччину про загрозу теракту з хімічною зброєю, - Bild

Фото: ФБР попередило Німеччину про загрозу теракту з хімічною зброєю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Про загрозу підготовки теракту з використанням саморобної хімічної бомби влада Німеччини попередила Федеральне бюро розслідувань ФБР США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією видання, ФБР повідомило німецьких колег, що підозрюваний цікавився в інтернеті ціанідом і рицином, щоб, можливо, здійснити атаку вже на Новий Рік. Однак, мабуть, не зміг закупити достатньої кількості хімікатів.

Під час спецоперації із житлових приміщень іранця співробітники правоохоронних органів у спеціальних захисних костюмах винесли якісь субстанції у блакитних контейнерах для подальшого вивчення. Через деякий час представник

Генпрокуратури Дюссельдорфа, однак, повідомив журналістам, що отруйних речовин не було виявлено.

Рицин у переліку Інституту імені Роберта Коха значиться як "біологічна зброя". Ціанід також вкрай токсичний.

Нагадаємо, у Німеччині в Рурському районі правоохоронці затримали громадянина Ірану і, ймовірно, його брата за підозрою у підготовці теракту, який міг призвести до великої кількості жертв через використання отрут рицину та ціаніду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теракт