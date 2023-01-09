ФБР попередило Німеччину про загрозу теракту з хімічною зброєю, - Bild

За інформацією видання, ФБР повідомило німецьких колег, що підозрюваний цікавився в інтернеті ціанідом і рицином, щоб, можливо, здійснити атаку вже на Новий Рік. Однак, мабуть, не зміг закупити достатньої кількості хімікатів.

Під час спецоперації із житлових приміщень іранця співробітники правоохоронних органів у спеціальних захисних костюмах винесли якісь субстанції у блакитних контейнерах для подальшого вивчення. Через деякий час представник

Генпрокуратури Дюссельдорфа, однак, повідомив журналістам, що отруйних речовин не було виявлено.

Рицин у переліку Інституту імені Роберта Коха значиться як "біологічна зброя". Ціанід також вкрай токсичний.

Нагадаємо, у Німеччині в Рурському районі правоохоронці затримали громадянина Ірану і, ймовірно, його брата за підозрою у підготовці теракту, який міг призвести до великої кількості жертв через використання отрут рицину та ціаніду.

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