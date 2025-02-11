ФБР після указу Трампа знайшло тисячі секретних записів про вбивство Кеннеді, - Axios

Глава Білого дому Дональд Трамп 23 січня підписав указ про розсекречення документів про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Наразі ФБР уже виявило близько 2400 записів, які ніколи не надавали комісії, відповідальній за розгляд і розкриття документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Видання пише, що все ще секретні записи містяться в 14 000 сторінках документів, які ФБР виявило під час проведення перевірки після указу Трампа. Це відкриття, через 61 рік після вбивства Кеннеді в Далласі - стало результатом десятиліть небажання уряду публікувати всі документи, пов'язані з убивством, що породило масу теорій змови.

Про існування нових документів Білому дому стало відомо в п'ятницю, коли Управління директора національної розвідки презентувало свій план з розкриття записів про вбивство.

Зміст нещодавно знайдених записів є суворо охоронюваним секретом. Три джерела, які повідомили Axios про їхнє існування, заявили, що не бачили документів. Однак, виявлення тисяч записів про одну з найретельніше вивчених подій в історії США, ймовірно, викличе питання щодо процедур перевірки та розкриття інформації в усьому уряді.

За словами експертів, решта записів, які належить розкрити, а також нещодавно виявлена серія з 2400 звітів - навряд чи остаточно доведуть, чи був Лі Гарві Освальд убивцею-одинаком, або ж він був частиною ширшої змови.

Видання нагадало, що коли Трамп був президентом у 2017 році, він відклав розкриття записів, виявлених урядом, за порадою ЦРУ. Потім президент США Джо Байден наказав обмежити публікацію записів, які все ще "не повністю відповідали духу закону про записи Кеннеді".

Три джерела, які обговорювали з Трампом це питання, повідомили Axios, що він упродовж багатьох років шкодував про те, що не опублікував усі документи у справі Кеннеді у свій перший термін.

Також видання додало, що нинішній наказ Трампа передбачає план з публікації записів про вбивство Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого до 9 березня.

Однак, незважаючи на наказ, різні розвідувальні служби, які мають записи про вбивства, як і раніше, рекомендують їх редагувати.

Крім того, нещодавно виявлені файли ФБР можуть мати відношення до триваючого позову, поданого Фондом Мері Феррел проти адміністрації Байдена 2022 року. У ньому стверджується, що федеральні агентства мали більше документів, пов'язаних із вбивством, які вони не передавали до Національного архіву. Вони включають: