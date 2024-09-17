ФБР назвало очевидну другу спробу вбивства Трампа "надзвичайно серйозною"

Агентство "сповнене рішучості надати відповіді щодо того, що призвело до подій, які відбулися", сказав Велтрі.

ФБР "все ще з’ясовує", чи діяв затриманий за підозрою у причетності до замаху Раян Уеслі Рут сам. "Ми наразі не маємо інформації про те, що він діяв з кимось іншим", — сказав представник бюро.

Він також повідомив, що затриманий був "активно присутній в Інтернеті". Наразі всі його публікації та історія пошуку вивчаються.

"Ми переглядаємо повідомлення ЗМІ та публічні заяви, які він зробив, що він хотів залучити афганських солдатів та інших воювати за Україну. ФБР надіслало компаніям численні запити на повернення інформації про телефон суб’єкта та облікові записи в соціальних мережах", - сказав спеціальний агент.

Очевидно друга спроба замаху на Трампа