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Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023"

Фото: Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Перший етап цього проекту мав символічну назву "Той, що бачить у темряві".

Наразі розпочався другий етап - "Згори видно все". Він передбачає закупівлю для розвідників та артилеристів дронів, які допоможуть Збройним силам виявляти ворожі позиції і коригувати вогонь.

Як повідомлялось, компанія Favbet переосмислила сюжет популярної гри студії CD Projekt Red, створивши світ кіберпанку з українськими реаліями. Головна мета проекту - підтримка українських воїнів.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

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Збройні сили України