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Favbet передав на фронт черговий пікап у рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ

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Вівторок 01 листопада 2022 14:31
Favbet передав на фронт черговий пікап у рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ Фото: Favbet передав на фронт черговий пікап у рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група компаній Favbet та Favbet Foundation передали для потреб Збройних сил України ще один пікап Mitsubishi L200 в рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ". Авто повністю технічно переоснащено й адаптовано для роботи на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Пікап доставлений підрозділу Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на території Харківської області.

В межах проекту Favbet та Favbet Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку завдяки тисячам небайдужих українців.

На сьогодні 95% проектів благодійного фонду Favbet Foundation спрямовані на підтримку ЗСУ та українських громадян.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

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