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Favbet передал ВСУ внедорожник, дроны и спецсредства

Фото6 Favbet передал ВСУ внедорожник, дроны и спецсредства (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Защитники Украины при содействии Favbet Foundation получили очередную партию помощи - внедорожник, дроны, цифровые мобильные радиостанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

"Favbet Foundation закупил и доставил на передовую дроны, портативные солнечные зарядные устройства. Лазерный дальномер, радиостанции. Также для большей мобильности батальона был передан автомобиль Nissan X-Trail", - сообщили в фонде.

Амуницию и средства связи получили бойцы одного из киевских батальонов, что дислоцируется сейчас на Харьковском направлении.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

На нужды Вооруженных сил Украины группой компаний Favbet уже передано более 6,5 тонн топлива, предоставлена помощь для закупки трех машин "скорой" помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

В целом компания и Фонд помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

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Вооруженные силы Украины