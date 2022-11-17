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Favbet Foundation передав ЗСУ ще один позашляховик Mitsubishi

Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще один позашляховик Mitsubishi (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України позашляховик Mitsubishi L200, який оснащений стаціонарною установкою для двох кулеметів, повідомили представники фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу фонду.

Автомобіль повністю відремонтований, пофарбований та оснащений стаціонарною установкою для двох кулеметів, ПКМ та Brauning.

Після випробувань авто негайно заступило на бойове чергування для охорони українського неба.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже чотири десятки автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.

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Збройні сили України