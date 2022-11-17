Favbet Foundation передав ЗСУ ще один позашляховик Mitsubishi

Автомобіль повністю відремонтований, пофарбований та оснащений стаціонарною установкою для двох кулеметів, ПКМ та Brauning.

Після випробувань авто негайно заступило на бойове чергування для охорони українського неба.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже чотири десятки автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.