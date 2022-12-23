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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики Mitsubishi L200

Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики Mitsubishi L200 (пре-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України ще два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Один автомобіль - уже в розпорядженні підрозділу Головного управління розвідки, який виконує бойові завдання в районі міста Бахмут Донецької області.

Інший позашляховик уже використовується в складі мобільних груп мінування в районі Макіївки Луганської області.

Крім того, фонд передав підрозділу ЗСУ квадрокоптер DJI Mavic 3 для ефективної повітряної розвідки і виявлення ворожих позицій.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ уже близько 55 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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Збройні сили України