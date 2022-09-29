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Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів

Фото: Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Підрозділи Збройних сил України, що утримують фронт на південному напрямку, за сприяння фонду Favbet Foundation отримали позашляховик Jeep Cherokee та чергову партію швидкісних квадрокоптерів, зарядних пристроїв, павербанків та інших корисних на передовій пристосувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема, ЗСУ отримали 5 швидкісних квадрокоптерів Faith 2S, 20 зарядних пристроїв на 12V з сонячними панелями і стільки ж павербанків.

До місця розташування військових доставлено бензиновий генератор та 5 сучасних "буржуйок" для обігріву бійців у польових умовах.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

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Збройні сили України