UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Favbet Foundation передав військовим медикам спецавтомобіль Opel Vivaro

Фото6 Favbet Foundation передав військовим медикам спецавтомобіль Opel Vivaro (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав на передову спеціальний укомплектований медичний автомобіль Opel Vivaro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже відправлений на Донецький напрямок і надійшов у розпорядження танкового дивізіону.

Машина обладнана всім необхідним для першої невідкладної допомоги українським захисникам.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України